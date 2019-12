Obsédée par Noël : elle achète des cadeaux toute l'année

Elle s’appelle Stacey Rosewarne. Elle est Britannique. La mère de famille âgée de 38 ans le reconnaît : elle est obsédée par les fêtes de fin d’année et Noël en particulier. Maman d’une fille de 13 ans et d’un petit garçon de 7 ans, Stacey offre à chacun de ses enfants une centaine de cadeaux tous les ans !!! "Je suis obsédée par Noêl, et j’en parle tout le temps. J’adore aller dans les magasins pour avoir ma dose de Noël. Dès que mon anniversaire en juin est passé, je suis focalisée sur Noël – si je pouvais installer mon sapin maintenant, je le ferais !", explique cette mère de famille à Mercery News & Media. D’après elle, c’est parce que sa mère a toujours adoré fêter Noël : "Ma maman a toujours fait en sorte que moi et ma famille passions un bon Noël, donc je voulais continuer cette tradition."

Une technique imparable

Tout est question d’organisation. Stacey Rosewarn épargne un peu chaque mois et met de l’argent de côté. "C’est beaucoup plus difficile d’acheter des cadeaux aujourd’hui, parce que les enfants veulent des choses plus chères. Je n’aurais pas la possibilité de le faire si je ne prévoyais pas un budget. […] Mon plus gros challenge cette année a été de trouver des cadeaux pour Amber, ma fille aînée, parce qu’elle veut plus de technologie et des produits de marques, qui coûtent plutôt cher. Je ne peux plus juste lui acheter la dernière Barbie", explique-t-elle.

La mère de famille est toujours en recherche des bons plans et autres chèques-cadeaux. C’est aussi l’une des raisons de son shopping quotidien. Dès le lendemain de Noël, elle se remet au travail et traque les bonnes affaires.