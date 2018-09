Obama, le retour

A ceux qui se demandaient ce que Barack Obama faisait de ses journées dans ses habits d’ancien président, nous avons la réponse : il est en campagne.

Barack et Michelle Obama sont entrés dans la campagne des élections de mi-mandat en multipliant les discours très critiques à l’égard de Donald Trump. "Tous les gens que nous rencontrons nous disent qu’ils en ont assez", déclarait Barack Obama lors d’un meeting en Virginie, début septembre. "Alors il est temps de retirer nos pantoufles confortables. Et de lacer nos chaussures de marche !"

A l'encontre de la tradition

On avait quitté Barack Obama il y a 20 mois. Dans un dernier tweet laconique, avant d’embarquer une dernière fois à bord d’Air Force One, il promettait d’être aux côtés des Américains, de ne pas les laisser tomber, malgré son mandat terminé. Trois mois de vacances, quelques conférences rémunérées et hormis quelques interventions sur des sujets d’actualité, rien de bien spectaculaire. Il semblait que rien ne pouvait détourner le 44ème Président des Etats-Unis de l’habituelle discrétion dans laquelle on enrobe les anciens locataires de la Maison-Blanche. Une tradition, que Barack Obama a pourtant brisée. "C'est une règle qui n'est pas écrite", analyse Michel Liégeois, professeur en Relations internationales à l'UCLouvain. "On pourrait estimer, par égard pour la fonction, qu'un ancien président s'abstienne d'entraver le mandat de son successeur. Mais quand celui qui vous succède remet systématiquement en cause ce que vous avez fait, on peut difficilement ne pas se mobiliser et n'opposer aucune résistance."

Les critiques envers Donald Trump, plutôt voilées il y a quelques mois, sont à présent tout à fait assumées par l'ancien président. En une semaine à peine durant ce mois de septembre, Barack Obama s'est fendu de trois discours engagés. Dans l'Illinois, par exemple, Obama dénonce avec virulence le lourd silence des Républicains face aux dérives de Donald trump. Appelant les Démocrates à se mobiliser à l'approche d'élections législatives cruciales. "Qu'est-il arrivé au parti républicain ?", a-t-il lancé, accusant son successeur de capitaliser sur la peur. Dans une allusion aux récentes révélations faites par le journaliste d'investigation Bob Woodward, Obama va plus loin : "Je dénonce l'idée selon laquelle tout irait bien parce que des gens, secrètement, au sein de la Maison-Blanche, ne suivent pas les ordres de l'occupant du Bureau ovale. Ce n'est pas comme cela que notre démocratie doit fonctionner !"

Les discours d'Obama ? Je me suis endormi, désolé...

On pouvait logiquement s'attendre à une réaction fusant de la Maison-Blanche. Mike Pence, vice-président, dégaine le premier. Déplorant les sorties hors du cadre de Barack Obama. Quant à Donald Trump, il dira, fidèle à ses habitudes, sur le ton de la boutade : "On m'a demandé ce que je pensais des discours du Président Obama...Et j'ai répondu que j'étais désolé, parce j'ai regardé, mais je suis tombé endormi..." Une boutade, vraiment ? "Au-delà du bon mot très trumpien, on est en plein dans ce qui différencie fondamentalement ces deux personnalités, estime Michel Liégeois. "On a là un Donald Trump qui se moque délibérément du côté professoral de Barack Obama. Donc, vis-à-vis de ses électeurs, Trump frappe juste en disant : voilà un discours ennuyeux, ce n'est pas ce que les Américains attendent. Ils veulent des paroles et des actes forts. Et voilà ce que je suis prêt, moi, à leur donner."

Cela dit, la mise en avant de Barack Obama pour ces élections de mi-mandat ne serait pas synonyme d'une grande vitalité dans le camp démocrate.

"La mise en avant de Barack Obama démontre la très grande faiblesse du Parti démocrate. Cela démontre l'absence de leader de rechange. Lorsqu'il faut sortir Obama, qui est par ailleurs un tribun hors pair, c'est parce qu'ils ne trouvent personne de plus jeune, qui incarnerait l'avenir du parti", commente Michel Liégeois.

"C'est donc non seulement très important pour les échéances électorales actuelles mais aussi pour la prochaine présidentielle. Si les Démocrates sont incapables de trouver un candidat crédible, il n'est plus du tout exclu que Donald Trump fasse un deuxième mandat", conclut-il.

Car Barack Obama, tout président qu'il fût, peut s'avérer un incroyable levier pour mobiliser la base ou collecter des fonds : mais il ne sera plus le candidat apte à collecter des voix. Il ne peut se représenter pour un troisième mandat. La Constitution américaine lui interdit.