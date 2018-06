"Number 12", le documentaire qui a fait exploser le football ghanéen

Il aura fallu à peine trois jours au documentaire "Number 12", réalisé par le journaliste d'investigation Anas Aremeyaw Anas, pour faire tomber la tête du patron du football ghanéen, et ébranler la planète du ballon rond africain.

Dans ce film, Anas tel qu'il est surnommé affectueusement dans son pays, a piégé des dizaines d'arbitres du championnat ghanéen ou des grands championnats du continent, ainsi que le président de la Fédération nationale Kwesi Nyantakyi, en leur proposant des "cadeaux" amicaux. Autrement dit: des liasses de billets.

Les arbitres ghanéens acceptent ainsi sans hésiter les 100 dollars (et une chèvre!) que leur proposent les faux agents du fan club des Hearts of Oak d'Accra à la veille d'un derby crucial contre le club Asante Kotoko de Kumasi, il y a un peu plus d'un an.

Ce documentaire est le résultat d’une enquête de deux ans menée des journalistes infiltrés.

Anas, dont personne ne connaît le visage, est devenu une star au Ghana pour avoir révélé de nombreuses affaires de corruption ou d’abus de pouvoir.