Nucléaire : la levée des sanctions est la "priorité" de l’Iran

La levée des sanctions américaines est la priorité de l’Iran, a indiqué lundi son ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, à quelques heures de la reprise à Vienne du 8e cycle des négociations sur le nucléaire iranien.

Les délégations s’étaient séparées temporairement la semaine dernière après plusieurs jours de discussions "dures et intenses" selon Téhéran, en faisant état de quelques avancées sur le plan technique.

"Aujourd’hui, un nouveau cycle de pourparlers s’ouvre. La question des garanties et de la vérification" de la levée des sanctions américaines si Washington réintégrait l’accord "sont à l’ordre du jour", a déclaré le chef de la diplomatie iranienne, cité par l’agence de presse officielle IRNA.

Un objectif précis

"La chose la plus importante pour nous est d’atteindre un point où nous pouvons vérifier que le pétrole iranien sera vendu facilement et sans aucune limite, que l’argent de ce pétrole sera transféré en devises étrangères sur des comptes bancaires iraniens, et que nous pourrons bénéficier de tous les revenus des différents secteurs économiques", a ajouté M. Amir-Abdollahian.

Les délégations de l’Iran et des pays encore membres de l’accord de 2015 (Russie, Chine, Grande-Bretagne, France et Allemagne), doivent se retrouver plus tard dans la journée. Les Etats-Unis participent aux négociations de manière indirecte.

L’accord avait permis un allègement des sanctions imposées à Téhéran, en échange de restriction sur ses activités nucléaires et de la garantie du caractère pacifique de son programme.

Cependant, après son retrait en 2018, l’ancien président américain Donald Trump a rétabli des sanctions sévères contre Téhéran qui ont affecté plusieurs secteurs économiques, notamment l’exportation de pétrole.