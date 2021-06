Nucléaire iranien : Washington lève des sanctions contre d'anciens responsables iraniens

Sanction d'un réseau aidant les Houthis yéménites

En outre, le Trésor américain a sanctionné jeudi un réseau qu'il accuse d'avoir, par la contrebande, apporté une aide financière aux rebelles Houthis, soutenus par Téhéran.

"Dirigé par le financier Houthi Sa'id al-Jamal basé en Iran, ce réseau génère des dizaines de millions de dollars de revenus provenant de la vente de matières premières, comme le pétrole iranien", a-t-il expliqué.

"Une partie importante (de ces revenus) est ensuite redirigée par un réseau complexe d'intermédiaires et d'échanges dans plusieurs pays vers les Houthis au Yémen", a précisé le ministère.

Onze autres personnes, entreprises et navires sont visés par ces sanctions, selon un communiqué distinct du département d'Etat américain, qui appelle les Houthis à "accepter un cessez-le-feu" et appelle "toutes les parties à reprendre les discussions politiques".

Le Yémen est en proie à une guerre entre les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran, et une coalition de pays arabes menée par l'Arabie saoudite. Ce conflit dure depuis plus de six ans et a tué des dizaines de milliers de personnes, dont de nombreux civils, selon les ONG.

