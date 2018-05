Nucléaire iranien: Rohani veut discuter mais menace d'enrichir plus l'uranium

Le président iranien Hassan Rohani a déclaré mardi soir vouloir discuter rapidement avec les Européens, les Chinois et les Russes pour voir si ces derniers peuvent garantir les intérêts de l'Iran après le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien.

Mettant la pression sur les pays qui ont dit vouloir sauver cet accord en dépit du retrait américain, Hassan Rohani a néanmoins menacé que son pays cesse d'appliquer les restrictions qu'il a consenties à ses activités d'enrichissement d'uranium si ces négociations ne devaient pas donner les résultats escomptés.

"A partir de cet instant, l'accord nucléaire est entre l'Iran et cinq pays", a déclaré Hassan Rohani à la télévision publique iranienne peu après l'annonce du président américain Donald Trump du retrait de son pays de l'accord signé à Vienne en juillet 2015 entre l'Iran et les pays du groupe 5+1 (Chine, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Russie et Allemagne).

"Nous devons attendre de voir ce que les cinq grands pays vont faire. J'ai ordonné au ministère des Affaires étrangères de mener pendant les quelques semaines à venir avec les pays européens et les deux autres grands pays, la Chine et la Russie, des négociations", a-t-il dit.

Si celles-ci permettent que "les intérêts du peuple iranien soient assurés [...] l'accord nucléaire restera et nous pourrons agir pour l'intérêt de la paix et de la sécurité de la région et du monde", a ajouté Hassan Rohani, qui a accusé Donald Trump de livrer une "guerre psychologique" contre l'Iran.

"J'ai ordonné à l'Organisation iranienne de l'énergie atomique de prendre les mesures nécessaires [...] pour qu'en cas de nécessité nous reprenions l'enrichissement industriel sans limite", a encore dit Hassan Rohani, semblant lier une telle décision à l'éventualité d'un échec des négociations pour sauver l'accord de Vienne.

Par cet accord, l'Iran s'est engagé pour quinze ans à ne pas enrichir l'uranium à plus de 3,67% et à ne pas détenir plus de 300 kg d'uranium.

L'enrichissement industriel est destiné à faire du combustible pour les centrales nucléaires civiles. Mais hautement enrichi, et en quantité suffisante, l'uranium peut permettre la fabrication d'une bombe atomique.

Par l'accord de Vienne, l'Iran s'est solennellement engagé à ne jamais chercher à acquérir la bombe atomique.

Émanation de l'ONU, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a jusqu'ici certifié que l'Iran remplissait ses engagements pris à Vienne.

La décision de retirer les États-Unis de l'accord et de réinstaurer des sanctions est une preuve supplémentaire que "les États-Unis (...) ne respectent jamais leurs engagements", a jugé Hassan Rohani.