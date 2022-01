Nucléaire iranien: ambiance "meilleure", un accord "possible", selon le chef de la diplomatie européenne

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, estime que l'ambiance des négociations sur le nucléaire iranien est "meilleure" que fin 2021 et qu'il est "possible" d'arriver à un accord "dans les prochaines semaines".

"Ou bien les Iraniens veulent conclure et alors on a le sentiment que la flexibilité et l'agilité de la posture américaines pourraient être au rendez-vous. Ou ils ne veulent pas conclure et à ce moment-là nous sommes devant une crise majeure de prolifération", a souligné Jean-Yves Le Drian.

"Il n'y a plus rien à négocier si rien ne se passe, a-t-il dit, en référence aux avancées à grands pas du programme nucléaire iranien. S'il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas non plus de levée de sanctions".

Après le retrait unilatéral des Américains de l'accord en 2018 sous la présidence de Donald Trump, Téhéran a progressivement abandonné ses engagements. Les Etats-Unis ont en retour imposé des sanctions.