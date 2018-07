Novitchok: "Il est temps que la Russie explique exactement ce qui s'est passé"

Le ministre britannique de l'Intérieur, Sajid Javid, a enjoint les Russes de "s'expliquer" après l'empoisonnement de deux Britanniques à l'aide du même agent innervant dont avaient été victimes un ex-espion russe et sa fille il y a quatre mois à Salisbury (sud-ouest de l'Angleterre).

"Il est maintenant temps que l’État russe explique exactement ce qui s'est passé", a déclaré jeudi le ministre devant le Parlement. L'empoisonnement de Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia, attribué par Londres à Moscou, malgré les dénégations de Moscou, avait provoqué une grave crise diplomatique entre le Royaume-Uni et la Russie.

"Ce n'est pas une querelle avec la population russe. Ce sont les actions du gouvernement russe qui continuent de porter atteinte à notre sécurité et à celle de la communauté internationale", a déclaré Sajid Javid. "Il est totalement inacceptable que nos citoyens soient des cibles délibérées ou accidentelles ou qu'on déverse du poison dans nos rues, nos parcs, nos villes", a-t-il ajouté.

Fureur russe

La Russie avait réagi avec fureur aux accusations britanniques après qu'un couple d'Amesbury est tombé malade à cause de l'agent innervant Novitchok, le même poison que celui utilisé contre l'ex-agent double russe Sergey Skripal et sa fille Ioulia en mars, sur le sol anglais également. "Ils pensent vraiment que la Russie serait stupide au point d'utiliser 'une nouvelle fois' ledit 'Novitchok'", a ironisé jeudi l'ambassade russe aux Pays-Bas, pays où est basée l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques.

L'ambassade a réagi via Twitter, soulignant que l'incident survient d'ailleurs "en plein durant la Coupe du Monde (organisée par la Russie, NDLR) et après la session spéciale de la Conférence des Etats Parties (de l'OIAC, NDLR)" qui a donné à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques l'habilitation à désigner les auteurs d'attaques chimiques.

Lors d'un vote à huis clos à La Haye où siège l'OIAC, une résolution a en effet été approuvée en juin dernier, un texte avancé par le Royaume-Uni avec le soutien de la France et des États-Unis notamment, qui donne le pouvoir à l'OIAC de se prononcer sur les auteurs d'attaques chimiques. La session spéciale avait été demandée par les Britanniques à la suite de l'empoisonnement des Skripal sur le sol anglais.

L'ambassade russe aux Pays-Bas, qui avait déjà réagi de manière virulente via son compte Twitter par le passé, ponctue son message de jeudi par cette interrogation: "the show must go on?" ("le spectacle doit continuer?").

"Très préoccupé" de "l'utilisation répétée de telles substances en Europe"

Le Kremlin a quant à lui répété jeudi que Londres n'avait pas voulu d'enquête commune avec la Russie sur l'empoisonnement des Skripal. "La Russie a proposé dès le début à la Grande-Bretagne une enquête en commun et cette proposition est restée sans quelque réponse que ce soit", a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, reprochant à Londres de ne montrer "aucun intérêt" pour de telles démarches. Le Kremlin a ajouté ne pas disposer d'informations sur le nouvel empoisonnement qui a eu lieu en Angleterre. Le porte-parole ajoute être "très préoccupé" de "l'utilisation répétée de telles substances en Europe".