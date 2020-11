Nouvelles sanctions américaines envers la Syrie, la production pétrolière dans le viseur

Les Etats-Unis ont imposé lundi de nouvelles sanctions à des parlementaires et responsables militaires syriens accusés de soutenir la production pétrolière syrienne au profit du pouvoir de Bachar al-Assad.

En tout, le Trésor et le département d’Etat américains ont inscrit sur leur liste noire 19 personnes et entités. Il s’agit notamment de sociétés de l’industrie pétrolière, Arfada Petroleum Private Joint Stock Company et Sallizar Shipping SAL, basées au Liban et en Syrie, ainsi que leurs dirigeants.

Parmi les personnes visées figurent aussi le chef du renseignement de l’armée de l’air, Ghassan Jaoudat Ismaïl, et celui d’une autre branche du renseignement, Nasr Al-Ali.

Ces mesures gèlent les éventuels avoirs des personnes concernées aux Etats-Unis, barrent leur accès au système financier américain et/ou leur interdisent l’entrée sur le territoire américain.