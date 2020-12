Nouvelle souche du coronavirus : réunion au sommet entre la France, l’Allemagne et l’UE

Emmanuel Macron, Angela Merkel, Ursula Von der Leyen et Charles Michel ont échangé dimanche pour évoquer la nouvelle variante du coronavirus circulant au Royaume-Uni, qui a conduit plusieurs pays européens à suspendre leurs vols, a indiqué l’Elysée.

Les dirigeants français et allemand, la présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen se sont consultés, alors que les Pays-Bas, la Belgique et l’Italie ont annoncé la suspension des vols avec le Royaume-Uni. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a de son côté appelé ses membres en Europe à "renforcer leurs contrôles" du fait de la nouvelle variante du coronavirus.