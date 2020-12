Nouvelle souche du coronavirus : l’Écosse interdit les voyages vers le reste du Royaume Uni

Il y aura une interdiction stricte de voyager entre l’Écosse et le reste du Royaume-Uni pendant la période des fêtes, a déclaré dimanche le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon. L’objectif est d’empêcher une propagation de la nouvelle variante du coronavirus.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé samedi un nouveau confinement pour Londres et l’est et le sud-est de l’Angleterre. La raison est une nouvelle souche du coronavirus qui a été découverte. La nouvelle variante serait beaucoup plus contagieuse.

Pour tenter d’empêcher cette nouvelle variante du virus d’entrer dans le pays, une interdiction stricte de voyager entre l’Écosse et le reste du Royaume-Uni est en vigueur pendant la période des fêtes. "Nous ne pouvons tout simplement pas prendre le risque qu’il entre dans le pays si nous pouvons l’éviter", a déclaré Nicola Sturgeon. L’Écosse sera soumise aux restrictions les plus strictes pendant trois semaines à partir du 26 décembre, a-t-elle ajouté, avec des règles sur le nombre de ménages autorisés à se rassembler, et seulement le jour de Noël.

Le Pays de Galles a également pris des mesures en réponse à la nouvelle variante du virus, les restrictions liées au confinement prenant effet à minuit samedi plutôt que pendant la période de Noël.