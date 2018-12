Nouvelle oeuvre de Banksy : il dénonce la pollution

Banksy vous présente ses bons voeux. Sur une vidéo postée mercredi sur son compte Instagram, et intitulée "Season's greetings", le street artist révèle une nouvelle oeuvre. Un enfant, bouche ouverte et regard tourné vers le ciel, sort sa langue pour attraper des flocons de neige. Il est peint sur le mur d'un garage. Un autre pan de mur, perpendiculaire, présente une benne à ordures en flammes ... et l'on comprend que les flocons de neige sont en fait des cendres prises dans un nuage de fumée. La caméra s'élève alors dans le ciel et montre l'usine du coin, qui domine la ville.