Nouvelle journée mondiale de grève pour le climat prévue dans une centaine de pays

Des manifestants se sont également rassemblés à Brisbane ou encore Melbourne. "Le moment est venu d’agir, le moment est venu de montrer à nos patrons et à nos politiciens que nous avons le pouvoir de fermer le système. Nous avons le pouvoir de décider de ce qui sera construit, de l’énergie produite et de la société dans laquelle nous voulons vivre", déclare une des manifestantes interrogées sur place.

Le Premier ministre Scott Morrison, cible des manifestants, a rejeté avec colère tout lien entre ces incendies et le changement climatique. Son gouvernement est un ardent défenseur de la très puissante et lucrative industrie minière australienne.

Depuis début octobre, six personnes sont décédées, des centaines de maisons ont été détruites et plus de 1,5 million d’hectares ont été ravagés par ces incendies.

L’Inde est l’un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre, et compte 14 des 15 villes les plus polluées du monde.

En Inde, à Delhi, la capitale la plus polluée du monde, une cinquantaine de lycéens et étudiants ont manifesté devant le ministère de l’Environnement, appelant le gouvernement à déclarer un état d’urgence climatique.

La Belgique également concernée

Chez nous aussi, la mobilisation s’organise puisque des actions sont prévues dans sept villes belges pour "relever la barre".

En Belgique, les organisateurs Youth for Climate, Students for Climate et Workers for Climate ont confirmé la tenue de manifestations à Bruxelles, Namur, Anvers, Gand, Malines, Hasselt et Louvain.

Cette nouvelle vague de manifestations intervient juste avant un sommet international sur le climat (COP25) qui s’ouvrira lundi et réunira les quelque 200 signataires de l’accord de Paris de 2015.

L’accord en question prévoit que les pays signataires révisent d’ici à fin 2020 leurs engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre.