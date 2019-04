Nouvelle interdiction des véhicules les plus polluants à Lille ce vendredi

Les véhicules les plus polluants ont de nouveau l’interdiction de circuler vendredi dans l’agglomération lilloise pour la deuxième journée consécutive en raison d’un épisode de pollution, a annoncé jeudi la préfecture du Nord.

« Atmo Hauts-de-France annonce que l’épisode de pollution atmosphérique se poursuit » et « afin de réduire les émissions de polluants dans l’atmosphère qui sont de diverses origines », le préfet a donc décidé « de reconduire l’ensemble des mesures impactant l’ensemble des secteurs polluants ».

Ainsi, seuls les véhicules munis d’une vignette « Crit’Air » 0, 1, 2 et 3, les poids lourds aux normes Euro 4, 5 et 6, les deux-roues et les véhicules utilisés à des fins de covoiturage, pourront circuler vendredi dans 12 communes de la métropole dont Lille, Lambersart, Marcq-en-Baroeul ou encore Ronchin.

Pourront également circuler les véhicules bénéficiant d’une dérogation, comme les véhicules des auto-écoles.

La préfecture rappelle que « circuler à bord d’un véhicule non autorisé est passible d’une amende forfaitaire de 68 euros ».

Par ailleurs, les vitesses maximales autorisées sur les routes et autoroutes sont abaissées passant à 110 et 90 km/h au lieu de 130 et 110 km/h et la préfecture affirme également que « chaque citoyen doit limiter sa propre consommation énergétique en limitant notamment le chauffage domestique ».

La Métropole européenne de Lille a pour sa part reconduit le « pass environnement » qui permet pour le prix d’un ticket unitaire (1,65 euro) de voyager en illimité dans les transports en commun du réseau.

L’interdiction de circulation des véhicules les plus polluants, « cela ne suffit pas ! », a réagi Jérémie Crépel, porte-parole EELV dans le Nord-Pas-de-Calais, jeudi lors d’une opération de sensibilisation en plein cœur de Lille.

« Il faut mettre en place un plan régional d’actions, toute l’année, pour faire reculer la pollution durablement », a-t-il plaidé devant une statue représentant une mère et son enfant, recouverts pour l’occasion de masques à gaz.