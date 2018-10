Nouvelle déconvenue en Hesse pour la coalition au pouvoir en Allemagne

La grande coalition au pouvoir en Allemagne a à nouveau été sévèrement sanctionnée hier lors des élections régionales en Hesse. Le parti chrétien démocrate d'Angela Merkel (CDU) ainsi que les sociaux démocrates (SP) ont subit d'importantes pertes. Les deux partis sont conscients de l'impopularité de la grande coalition à Berlin et ont promis de faire mieux.

Résultats

Vingt points en moins pour les deux groupes au pouvoir à Berlin. Les électeurs en Hesse ont clairement voulu sanctionner une grande coalition mal aimée marquée depuis son lancement au printemps par des querelles plus que par une bonne gestion des affaires.

Angela Merkel déjà affaiblie risquait gros dans cette région dirigée par un proche Volker Bouffier allié sur place des écologistes qui à nouveau enregistre un score excellent. La CDU, elle, perd dix points mais arrive en tête et pourra former le prochain gouvernement. "Nous devons faire mieux. C’est ce qu’attendent nos concitoyens et nos membres. Nous avons besoin d’une nouvelle culture au sein de la grande coalition", constate la secrétaire générale de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer.

Le SPD enregistre son pire score depuis la guerre avec moins de 20%. Les sociaux-démocrates dans l’opposition en Hesse ont aussi souffert de la mauvaise image du gouvernement. "L’état de la grande coalition n’est pas acceptable. Nous attendons des chrétiens-démocrates qu’ils tirent les conséquences de ce scrutin et mettent rapidement un terme à leurs conflits personnels et politiques afin que le travail du gouvernement n’en pâtisse plus", affirme de son côté la présidente du SPD Andrea Nahles.

Les partisans d’un départ du gouvernement donnent de la voix. Mais de nouvelles élections seraient catastrophiques pour un SPD crédité aujourd’hui de 15% dans les sondages.

