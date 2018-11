Nouvelle-Calédonie: pourquoi choisir entre "la France" et "l'indépendance"?

Jacques Nyiteij est un militant de la première heure. Cet ancien officier de Marine est convaincu que la Nouvelle-Calédonie doit rompre avec la France. "Je ne suis pas contre le peuple français, c’est un grand peuple, explique-t-il. Mais je suis contre le système colonial et, ce système-là, on veut l’enterrer définitivement, fermer la parenthèse du système colonial en Kanaky-Nouvelle-Calédonie."

A proximité du marché central de Nouméa, la capitale de la Nouvelle-Calédonie, quelques affiches annoncent l'enjeu de ce référendum. Sur la première, on peut lire "Oui, pour un pays, une nation, un État, un peuple". "Le peuple"... en référence aux Kanaks, le nom donné aux populations autochtones de Nouvelle-Calédonie. Cette affiche porte la signature du FLNKS (Front de Libération nationale kanak socialiste), le parti indépendantiste historique. Un parti qui regroupe aujourd'hui les deux courants pour le "oui" : l'Union calédonienne et l'Union nationale pour l'indépendance.

"Mon cœur vote du côté kanak, mais ma tête me dit 'Reste Français'"

Il n'y a pas que des affiches pour le "oui" qui trônent sur les panneaux prévus à cet effet. Sur d'autres pancartes, on peut lire "Non à l'indépendance, la France est une chance". Un avis partagé par une partie des habitants.

Marceline Bolo, femme au foyer, ne sait pas comment l'archipel fera pour organiser sa souveraineté si le territoire ne bénéficie plus de l'aide française. "La France, elle a tout fait pour nous, on a l’école, on a les hôpitaux, on a tout. On a vraiment besoin de la France", estime-t-elle.

Un peu plus loin ... Sosefo Caofifenua, retraité, est hésitant : "Mon cœur, il vote du côté kanak, mais ma tête me dit 'Reste Français'. Et je pense qu’on ne va peut-être pas aller voter".

Une histoire houleuse, entre violence et transferts de compétences

Pour comprendre la complexité du débat sur l'indépendance en Nouvelle-Calédonie, il faut se replonger dans l'histoire particulière de ce territoire du Pacifique-Sud. Au 19e siècle, l'endroit n'attire pas les appétits coloniaux tant il est éloigné des grandes routes commerciales.

Il faut attendre l'arrivée au pouvoir de Napoléon III, et sa volonté affichée d'étendre l'influence de l'Empire français, pour voir la signature de l’annexion de la Nouvelle-Calédonie à la France, le 24 septembre 1853. Le but est "d'assurer à la France dans le Pacifique la position que réclament les intérêts de la marine militaire et commerciale" et d'y établir une colonie pénitentiaire.

Très vite, la colonisation a des conséquences sur la population kanak. L'État devient propriétaire des meilleures terres et les autochtones sont repoussés. En 1878, une révolte kanak est réprimée dans le sang : 600 insurgés sont tués et 1500 kanaks sont contraints à l'exil. Un "régime de l'indigénat" est instauré pour contrôler les populations locales qui sont même soumises à des restrictions concernant leurs déplacements.