Nouvel An: récapitulatif du passage à l'an 2018 à travers le monde

New York a entamé le bal des célébrations du Nouvel An aux Etats-unis, le monde ayant auparavant basculé en 2018 à grand renfort de spectacles pyrotechniques, l'Australie en premier, suivie de l'Asie, du Proche et Moyen-Orient puis de l'Europe.

A Dubai, le traditionnel feu d'artifice a été remplacé par un spectacle laser sur Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde, où les couleurs des Emirats arabes unis ont été projetées, ainsi qu'un portrait du cheikh Zayed bin Sultan Al-Nahyandu, fondateur de la fédération.

A Moscou, les principaux boulevards et places étaient décorés et un feu d'artifice a illuminé 36 bâtiments de la capitale russe.

Le tout placé sous haute surveillance

La fête était placée sous surveillance maximale en Turquie, hantée par le souvenir du tragique Nouvel An 2017, où un attentat avait fait 39 morts dans la plus célèbre discothèque d'Istanbul, le Reina. Les autorités turques ont d'ailleurs interdit les rassemblements sur l'emblématique place Taksim d'Istanbul et dans d'autres quartiers animés.

La présence policière était aussi renforcée à New York pour les traditionnelles célébrations à Times Square, haut lieu touristique près duquel un attentat a été commis il y a trois semaines. Deux millions de personnes se pressaient par une température glaciale inhabituelle de -10°C. La police a mis en place un périmètre de sécurité, le plus grand jamais développé à Time Square, où aucun sac ni même portefeuille n'est toléré. Les plus chanceux ont également pu assister à un concert de la chanteuse Mariah Carey.