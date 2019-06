Nouveaux tremblements d'Angela Merkel. La chancelière doit-elle communiquer sur sa santé ?

Le 18 juin dernier, Angela Merkel avait déjà été prise de tremblements plus impressionnants encore. Lors d’une revue des troupes, en plein soleil, en compagnie du président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, son corps avait été pris de secousses. Elle avait répondu à l’inquiétude de la presse en parle de déshydratation. "Depuis, j’ai bu au moins trois verres d’eau", avait-elle déclaré, "de l’eau dont j’avais apparemment besoin et je me sens très bien à présent". Hier, à Berlin, Angela Merkel a pourtant refusé le verre d’eau qu’on lui tendait et il ne faisait pas chaud au château de Bellevue ! La chancelière allemande a la réputation d’être increvable. Elle se vante de ne pas avoir besoin de beaucoup de sommeil, se compare à un chameau capable d’emmagasiner des réserves d’énergie quand elle se repose,... elle incarne la solidité. En 2013, quand elle se casse le bassin en faisant du ski de fond, elle refuse même de prendre des antidouleurs. Du coup, et même si son entourage tente de dédramatiser la situation, les spéculations vont bon train sur son état de santé.

Demande de transparence de la presse allemande

Si certains historiens déclarent dans les journaux que toute personne a droit à sa vie privée, que la démocratie ne peut exiger l’invulnérabilité des dirigeants politiques, la presse allemande elle demande plus de transparence. Certains quotidiens rappellent que des leaders politiques célèbres, notamment Franklin D.Roosevelt et Léonid Brejnev ont été diminués physiquement par la maladie et que cela a entrainé un problème de légitimité. Le quotidien conservateur Die Welt pose les questions :"A qui profite cet accès de faiblesse ? Les majorités sont-elles en danger parce que le public perd confiance dans la capacité de nos dirigeants à s’affirmer ?". Au sein de l’Union européenne aussi on s’interroge car un départ anticipé d’Angela Merkel aurait d’importantes répercussions.

Si la chancelière doit démissionner pour des raisons de santé…

Un départ d’Angela Merkel aurait pour conséquence l’organisation d’élections législatives anticipées en Allemagne. Quelle majorité pourrait-elle alors être mise sur pied ? Impossible de répondre à cette question. Par ailleurs, il y a aussi les postes européens à distribuer. Que se passerait-il si Angela Merkel n’est plus en mesure de négocier ? Sans oublier que l’on parle d’elle pour présider le conseil européen. En Allemagne, de nombreuses voix s’élèvent pour rappeler qu’Angela Merkel s’est quand même envolée pour le Japon pour le G20, qu'elle a eu une année épuisante et qu'elle est un être humain comme les autres. Cela dit, en l'absence de toute communication, la chancelière doit se résoudre à ce que le moindre de ses mouvements soit épié, elle qui aura 65 ans au mois de juillet.