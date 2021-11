Nouveau variant du coronavirus : une catastrophe économique pour l’Afrique du Sud

La saison touristique est gâchée en Afrique du Sud. L’annonce de la découverte, mardi, du variant "B.1.1.529" a aussi poussé plusieurs pays européens, ainsi qu’Israël à suspendre les vols vers le pays de Mandela, voire vers toute l’Afrique australe. La mesure risque d’être étendue à tous les pays de l’Union européenne, si ces derniers suivent les recommandations de la présidente de la Commission Ursula von der Leyen. C’est une catastrophe pour les opérateurs touristiques du pays, alors que la haute saison commence en décembre.

Ils ont fait de lourdes pertes depuis deux ans, alors que l’Afrique du Sud a déjà subi un long isolement suite à la découverte du variant Beta au début de l’année. Ce n’est qu’en octobre qu’elle avait été retirée de la liste rouge en Grande-Bretagne, qui imposait une quarantaine obligatoire dans des hôtels au retour d’un voyage en Afrique du Sud.

Rien que pour les touristes venant de Grande-Bretagne, la perte de recettes atteint 1,5 million d’euros par jour. Otto de Vries, qui dirige l’Association des agents de voyages sud-africains, a regretté la décision "impulsive" des pays européens, qui ont pris des mesures contre l’Afrique.

Le rand a aussi perdu 7% de sa valeur. L’Afrique du Sud, qui est sortie en septembre d’une troisième vague très forte, n’avait vraiment pas besoin de cela, alors que l’économie avait bien repris, après trois périodes de lourd confinement.

"Au lieu de nous discriminer et nous isoler, le monde devrait soutenir financièrement l’Afrique du Sud et l’Afrique à contrôler et éliminer les variants", a réagi de son côté le scientifique Tulio di Oliveira, le bio-informaticien qui a découvert le nouveau variant dans son laboratoire à Durban.

Surpris

Il a été "surpris" par ce nouveau variant (qui va sans doute être nommé "Nu" ce vendredi, par l’Organisation mondiale de la santé) : il présente des mutations deux fois plus nombreuses (30 au lieu de 12 pour le Beta et la Delta) et à différents endroits, pas seulement sur les pointes du virus, comme pour les précédents variants.

Il serait dès lors nettement plus contagieux, et il pourrait même échapper aux anticorps produits par les personnes vaccinées ou qui ont déjà été malades du Covid. Les vaccins existants seraient donc inefficaces.

En Afrique du Sud, les nouvelles infections ont rapidement augmenté, passant de 500 à 2500 au cours des cinq derniers jours. La hausse est la plus forte dans la province de Gauteng (Johannesburg-Pretoria) en particulier parmi les jeunes. Or, 90% des personnes ont été infectées avec le nouveau variant.

"La question clé est de déterminer la sévérité de la maladie", pense Richard Lessells, un infectiologue de l’Université du Kwazulu-Natal.