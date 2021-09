Nouveau parquet européen: 300 enquêtes sur des fraudes de 4,5 milliards d'euros

L'"EPPO", son acronyme en anglais, a enregistré plus de 1.700 signalements d'infractions transmis par les autorités des États participants, mais aussi par des particuliers, indique cette instance dans un communiqué, à l'occasion de ses 100 jours d'activité.

Ce parquet, dont le bureau central est basé à Luxembourg et qui dispose de procureurs délégués dans une vingtaine de pays de l'UE, est chargé de mener des enquêtes mais aussi de traduire les auteurs d'infractions devant les tribunaux des États participants.

Au total, 22 pays (sur les 27 de l'UE), dont la Belgique, participent au parquet européen. Parmi ces États, seule la Slovénie n'a toujours pas proposé de procureurs délégués, une situation dénoncée à plusieurs reprises par la cheffe de cette instance, la Roumaine Laura Kövesi.

Une enquête a aussi été ouverte en juillet contre quatre ressortissants croates, dont le maire de la ville de Nova Gradiska, pour corruption active et passive, et abus de pouvoir. Le dossier, qui se base sur un rapport de la police chargée de la lutte anticorruption et du crime organisé en Croatie, représente une atteinte au fonds de cohésion européen d'environ 57.000 euros.

Au total, les saisies réalisées dans le cadre des 300 enquêtes dépassent les 10 millions d'euros, a précisé à l'AFP une porte-parole du parquet européen, confirmant des informations du Financial Times.