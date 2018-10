Nouveau bilan du séisme dans les Célèbes: 2256 tués et plus d'un millier de disparus

Le bilan des tués dans le tremblement de terre de magnitude 7,4 qui a secoué l'Indonésie fin septembre a atteint 2256 samedi, sans compter les 1309 personnes portées disparues.

Jusqu'à 1703 victimes ont perdu la vie dans la ville de Palu, et le reste dans les districts de Donggala, Sigi, Parigo, Moutong et Pasangkayu, selon un porte-parole de l'agence de gestion des catastrophes en Indonésie.

Plus de 223.751 personnes ont été déplacées et 4612 personnes blessées dans le séisme du 28 septembre, qui a aussi causé un tsunami. Il est estimé que 68.000 habitations ont été détruites. Le gouvernement a construit des logements temporaires et des tentes pour ces personnes déplacées, ainsi que des infrastructures sanitaires et de distribution d'eau alors que le pays se dirige vers la saison des pluies. Les dommages économiques sont évalués à 912 millions de dollars (790 millions d'euros).

La phase d'urgence est toujours en place dans les régions affectées jusque vendredi.