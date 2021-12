"Nous nous appauvrissons tous les jours": des milliers de Turcs manifestent contre l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat

Plus de 5000 personnes ont manifesté dimanche à Istanbul contre l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat, marquant un premier grand rassemblement en raison des turbulences traversées par l'économie turque depuis des semaines.

Réunis à l'appel des principaux syndicats, les manifestants ont protesté contre la dégringolade de la livre turque et l'inflation qui a atteint, selon les chiffres officiels, 21,31% sur un an en novembre en Turquie.

L'opposition et plusieurs observateurs mettent cependant en doute la réalité des chiffres officiels, accusant l'Office national des statistiques (Tuik) de les sous-estimer. L'inflation annuelle réelle serait de plus de 58%, selon une étude d'ENAG (Groupe de recherche sur l'inflation), composé d'économistes indépendants.

Aggravant encore plus ce tableau, la livre turque a vu sa valeur fondre de plus de 45% face au dollar depuis le début de l'année et de près de 30% depuis fin octobre.

Tout va bien, selon les messieurs qui dirigent le pays

"Nous nous appauvrissons tous les jours, mais tout va bien, selon les messieurs qui dirigent le pays. Nous disons que nous ne pouvons plus subvenir à nos besoins, le TUIK prétend que l'inflation est seulement de 21%. (...) Ne vous moquez pas de l'intelligence de la classe ouvrière!", a martelé Arzu Cerkezoglu, présidente de la Confédération des syndicats ouvriers révolutionnaires.

Les manifestants ont notamment réclamé la hausse du salaire minimum net qui est actuellement de 2.825 livres (179 euros) à 5.200 livres (331 euros).

Les manifestants ont aussi chanté des slogans demandant la démission du gouvernement.