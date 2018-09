Nous avons suivi la première femme ambassadeur en Arabie saoudite

Lorsque son avion s’est posé à l’aéroport international King Khalid de Riyad, la capitale de l’Arabie saoudite, Dominique Mineur était loin d’imaginer qu’un photographe l’attendait dans le terminal des arrivées pour "immortaliser l'événement ". L’homme travaille pour le journal saoudien en langue anglaise "Arab News" et il ne voulait pas rater ça. Le 11 septembre 2018, la photo de Dominique Mineur, ambassadeur de Belgique, était publiée en première page avec ce titre "Her Excellency…" (traduisez "Son Excellence").

Dans le royaume saoudien, on avait jamais vu ça. Un pays, la Belgique, a décidé pour la première fois de nommer une femme au poste d’ambassadeur de manière permanente, dans son ambassade à Riyad. Un événement difficilement imaginable il y a encore quelques années. "Mon agrément a été très vite accepté" confie Dominique Mineur. "Dans le passé, il y a eu, au niveau européen, une consultation pour voir si il était opportun d’envoyer une femme en Arabie saoudite. Ça ne s’est pas fait parce que le contexte n’était pas encore mûr. Maintenant le contexte est évidemment propice. L’ouverture aux femmes fait que il va de soit pratiquement qu'une femme puisse être nommée comme ambassadeur".

Le virage saoudien ?

Dans ce pays où les femmes portent l'abaya (long vêtement qui couvre tout le corps) et où l'égalité des genres n'est toujours pas la norme, les changements ne sont pas visibles au premier coup d’œil. Il faut prendre le temps de discuter avec les Saoudiennes et les Saoudiens pour comprendre que l'Arabie saoudite semble doucement amorcer un virage. C'est aussi le message que les autorités veulent faire passer de manière plus visible à grand coup de réformes.

Depuis quelques semaines, les femmes ont enfin le droit de conduire une voiture, une certaine forme de mixité, discrète, s’improvise dans les lieux public sans être réprimandée, les règles concernant les vêtements ou les loisirs sont moins rigoureuses et, de plus en plus, le monde du travail se conjugue au féminin.