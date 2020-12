Notre-Dame de Paris: un concert de Noël organisé pour la première fois depuis l'incendie

Pour la première fois depuis l'incendie qui l'a ravagée, un concert de Noël a été organisé dans la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Casques de chantier sur la tête, bleus de travail sur le dos, les choristes ont interprété des oeuvres de Mozart et de Schubert, mais aussi des chansons plus légères comme "Jingle Bells", dans une cathédrale vide en reconstruction. Le concert, qui avait été enregistré plus tôt dans le mois, a été diffusé à la télévision peu avant minuit ce jeudi.

C'était un moment chargé d'émotions

"C'est la première fois que nous revenions tous dans la cathédrale Notre-Dame depuis l'incendie, c'était un moment chargé d'émotions", a-t-il ajouté lors d'une interview à FranceInfo.

Le 15 avril 2019, un incendie s'était déclaré dans la cathédrale du XIIIe siècle, il avait notamment provoqué l'effondrement de la flèche érigée par Eugène Viollet-le-Duc au XIXe siècle.

Face à la vague d'émotion soulevée en France comme à l'étranger, Emmanuel Macron avait fixé comme objectif une reconstruction de l'édifice en cinq ans.