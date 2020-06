Notre-Dame de Paris : sur la corde raide, des hommes "déconfinent" la cathédrale de ses encombrants échafaudages

Les grues tournent, les ouvriers ont remis leurs casques, les bruits de chantier résonnent dans l’air parisien, les médias sont là… Comme une atmosphère printanière autour du majestueux vaisseau de pierre des bords de Seine, ce matin. C’est que Notre-Dame, elle aussi, s’apprête à déconfiner. Se déconfiner de ses échafaudages, gigantesques, d’où l’incendie est venu. De ses échafaudages, comme fondus depuis dans le bâtiment, et qu’il était dangereux d’enlever, sous peine de voir le c(h)œur de la cathédrale s’écrouler.

Le chantier de Notre-Dame de Paris reprend: objectif échafaudage - 08/06/2020

Méga structure, fragile armature Il devait commencer à être démonté le 23 mars. Après des mois de calculs et d’hypothèses. Le corona et son confinement sont passés par là, et les travaux ont donc été postposés. Ce lundi matin, les équipes sont à nouveau d’attaque. Sur le chantier. Objectif : découper et enlever 250 tonnes de matériel, soit 40.000 pièces. Rien que cela.

Comme une fusée avant le décollage Vers 09h45, les premiers ouvriers ont pris de la hauteur et sont montés à l’intérieur de l’armature, via un ascenseur. "Dans une opération comme celle-ci, c’est comme dans une fusée avant le décollage, c’est le check-up final avant l’arrivée des cordistes", a indiqué Christophe Rousselot, délégué général de la fondation Notre-Dame. En effet, les cordistes, eux, n’arriveront que ce mardi.

échafaudages de Notre-Dame, le 18 mai 2020 - © CHRISTOPHE ARCHAMBAULT - AFP Cordes sensibles Cette étape, décisive, du chantier, va mobiliser deux équipes de cinq cordistes (travaillant en alternance). Ironie du sort, pour enlever ce gigantesque micmac d’acier, il fallait en construire… un autre. "Un second échafaudage a été mis en place de part et d’autre de l’ancien, pour installer deux poutres métalliques de 28 mètres de portée, au-dessus de cette mêlée", explique-t-on au Parisien.fr. Pour cela, il a fallu ceinturer la structure pour la stabiliser. Un travail commencé en janvier. Les grandes poutres métalliques vont permettre aux hommes d’entrer dans le vif du sujet : accéder à la structure abîmée par l’incendie. "Ils descendront au plus près des parties calcinées pour découper, à l’aide de scies sabres, les tubes métalliques fondus les uns sur les autres ", précisent les superviseurs du chantier. Assistés par les pilotes de trois nacelles élévatrices (une pour la supervision, deux en cas de sauvetage), voici donc venu le temps des cordistes. La manœuvre est périlleuse pour ces acrobates des airs, et la priorité est la sécurité des hommes, assure-t-on de toutes parts.

Voûtes célestes ? A l’heure actuelle, des 500 tonnes de la structure initiale, il n’en resterait qu’environ 200 ou 250. Il faudra tout enlever. Une entreprise qui demandera patience monacale et infinie précaution. Quand cette colossale opération sera terminée, et bien terminée (car il y a un toujours un risque, comme le signale le recteur de Notre -Dame, Monseigneur Patrick Chauvet, qui estimait encore en décembre dernier qu’il n’y avait que "50% de chance" de sauver la structure), d’autres affaires sérieuses débuteront. "Une fois l’échafaudage enlevé, nous devrons étudier l’état de la cathédrale, évaluer la quantité de pierres à enlever et à remplacer", ajoute l’ecclésiastique. Un déblaiement bien nécessaire pour permettre un état des lieux optimal. Et de prier pour que les voûtes n’aient pas trop souffert sous le poids des débris…

La charpente et la tour de Notre-Dame ont été réduites à néant la nuit du 15 au 16 avril 2019 - © FABIEN BARRAU - AFP

Casque et gargouilles, en avril 2019 - © KENZO TRIBOUILLARD - AFP

Travaux à Notre-Dame, ce 08 juin - © PHILIPPE LOPEZ - AFP Croisée des chemins Qu’à cela ne tienne, ça aurait pu être bien pire. Et les dégâts, encore plus effroyables. Une destruction totale. En effet, le premier échafaudage, dont la moitié se situe encore aujourd’hui à plus de 40 mètres de hauteur, a été conçu intelligemment. Arrimée au sol, la structure a été posée sur les quatre points de maçonnerie de la croisée du transept. Ainsi, il ne reposait pas sur la toiture de la cathédrale, cette toiture qui est partie en fumée, comme on peut le lire dans Libé.fr. Cela aurait pu entraîner un incendie incontrôlable dont les dégâts, couplés à ceux causés par l’eau des lances à incendies, auraient affaibli encore plus les structures (dont celles des tours et d’autres parties du bâtiment). Et le patron de l’entreprise en bâtiment d’affirmer que cela était indiqué dans le cahier des charges.

Paysage de carte postale, en bords de Seine, ce 24 avril 2020 - © LUDOVIC MARIN - AFP

Notre-Dame et son environnement paisible, durant les deux mois de confinement - © GEOFFROY VAN DER HASSELT - AFP Vœu pieux ? Voilà donc le chantier de stabilisation et de reconstruction qui repart, et les espoirs sont à nouveau permis. L’espoir de revoir flamboyer la cathédrale gothique, symbole de Paris et dont le parvis est le point zéro des routes de l’Hexagone. Mais les dangers et les péripéties sont donc encore toujours envisageables. Après les épisodes de la pollution au plomb, des intempéries de l’hiver avec ses vents à plus de 40 km/h et de la pandémie mondiale, qui ont notamment émaillé les travaux, les spécialistes restent prudents. Mais espèrent la fin de cette étape du démontage, une première mondiale pour une structure de cette taille, pour la fin de la saison estivale. Une poursuite de chantier dont le plan, on l’a vu, ne s’échafaude pas à la légère.