Notre-Dame de Paris: les images de l’intérieur de la cathédrale un mois après l’incendie

Le 15 avril dernier, la cathédrale de Notre-Dame a été partiellement consumée par les flammes. Un mois plus tard, la structure a été renforcée et les dons destinés à la reconstruction de l’édifice ont atteint des sommes astronomiques. Un mois plus tard, plusieurs photographes ont pu pénétrer dans l’enceinte du bâtiment afin de capter quelques clichés de la désolation qui règne depuis le passage de l’incendie.

Chaises, poutres, objets de décoration, c’est désormais un énorme tas de bois consumé qui occupe le centre du monument. Les colonnes de pierre tranchent avec la couleur noire, calcinée des restes de ce qui était l’un des monuments français les plus visités dont la façade tient en place grâce, notamment à des poutres belges. Un filet a aussi été placé en hauteur, afin d’assurer que des débris ne tombent pas du haut du monument.

►►► À lire aussi : Incendie de Notre-Dame de Paris : les images avant et après

La cathédrale Notre-Dame reprendra-t-elle le même visage une fois les travaux de rénovation terminé ? Rien n’est moins sûr, d’autant que de nombreux architectes laissent aller leur créativité pour imaginer la façon dont l’édifice pourrait retrouver sa splendeur. C’est le cas de l’architecte belge, Vincent Callebaut.

En tout cas, les images laissent penser qu’il faudra du temps, cinq ans selon le président français Emmanuel Macron, mais surtout beaucoup de travail pour rendre à cette partie du patrimoine français, sa splendeur d’antan.