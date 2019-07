Notre-Dame de Paris: les fortes chaleurs pourraient provoquer l'effondrement des voûtes

En France, la canicule génère des inquiétudes autour de la stabilité de Notre-Dame de Paris. Fragilisée par l'incendie qui l'a ravagée en avril, la cathédrale est menacée par les températures record de ces derniers jours. Les voûtes pourraient s'écrouler.

Des spécialistes sont au chevet de l'édifice, et ils sont alarmistes: "Les voûtes pourraient tomber à tout moment. Depuis le 15 avril, on n'a pas pu accéder aux voûtes, ni par le dessus, ni par le dessous" déclare Philippe Villeneuve, architecte en chef des sites historiques français. Il redoute le pire à cause de la canicule : "La cathédrale a subi le feu de l'incendie et ensuite il y a eu le choc de l'eau lorsque les pompiers ont arrosé l'édifice. Donc les maçonneries sont gorgées d'eau. Elles sont stables, depuis le début on a mis des capteurs dans tous les sens et aucun mouvement n'a été détecté. Mon angoisse est que les joints ou les maçonneries, à force de sécher, perdent leur cohésion et que, tout d'un coup, la voûte puisse tomber".

Engins robotisés

Il y a donc un risque pour la stabilité du bâtiment. D'ailleurs, sous les voûtes, ce sont deux engins robotisés qui se chargent d'évacuer les débris calcinés.

Mais d'autres inquiétudes existent après l'incendie : le feu a provoqué la fusion de plusieurs centaines de tonnes de plomb de la toiture. Mais pour l'architecte en chef, il n'y a pas de crainte à avoir : "Pour le quartier, le plomb est un métal lourd, qui n'a pas vocation à voler dans l'air, sauf vraiment en cas de bourrasque. Pour être vraiment contaminé, il faudrait lécher le parterre".

Cependant, deux écoles des environs ont décidé de fermer ce jeudi, elles accueillaient 180 enfants en centre de loisirs cet été.