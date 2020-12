Norvège : près de 200 personnes évacuées et 26 personnes disparues à la suite d'un important glissement de terrain

Plus de 150 personnes ont été évacuées et au moins cinq ont été blessées à la suite d’un important glissement de terrain et de boue survenu ce mercredi matin à Ask, dans le sud de la Norvège, et ayant affecté plusieurs bâtiments, ont indiqué la police et les médias locaux.

La police norvégienne affirme aussi que 26 personnes sont portées disparues. "Ces personnes ont une adresse et une résidence dans la zone rouge, là où s'est produit le glissement de terrain", a indiqué le chef de l'opération de police, Roger Pettersen.

"Il se peut que les personnes concernées soient en visite chez d'autres personnes, dans les montagnes, ou aient été évacuées. Mais il y a peut-être encore des gens dans la zone du glissement de terrain", a ajouté M. Pettersen.

L'opération de sauvetage est rendue difficile en raison de l'instabilité du terrain. Jusqu'à présent, elle ne pouvait se faire que par voie aérienne, a expliqué le chef de l'opération de police.

Neuf personnes au moins ont été blessées et près de 200 évacuées ce mercredi après un glissement de terrain nocturne dans cette petite ville de 5000 habitants à 25 kilomètres au nord-est de la capitale Oslo.

"Il y a de nombreuses maisons dans la zone touchée", a déclaré aux journalistes le chef de l’opération de police, Roger Pettersen. Et d’ajouter qu’il ne pouvait pas encore préciser si des personnes étaient portées disparues ou donner des détails concernant les blessés.

"Les conditions sont difficiles. Il fait sombre et la météo est défavorable", a-t-il poursuivi. "Avec plus de lumière, ce serait plus facile."