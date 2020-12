Norvège : plus de 150 personnes évacuées à la suite d'un important glissement de terrain

Plus de 150 personnes ont été évacuées et au moins cinq ont été blessées à la suite d’un important glissement de terrain et de boue survenu ce mercredi matin à Ask, dans le sud de la Norvège, et ayant affecté plusieurs bâtiments, ont indiqué la police et les médias locaux.

"Il y a de nombreuses maisons dans la zone touchée", a déclaré aux journalistes le chef de l’opération de police, Roger Pettersen. Et d’ajouter qu’il ne pouvait pas encore préciser si des personnes étaient portées disparues ou donner des détails concernant les blessés.

"Les conditions sont difficiles. Il fait sombre et la météo est défavorable", a-t-il poursuivi. "Avec plus de lumière, ce serait plus facile."

Roger Pettersen a affirmé que toutes les ressources disponibles avaient été déployées, y compris les hélicoptères. Du personnel a été envoyé dans la zone sinistrée pour aider les gens à quitter les lieux.