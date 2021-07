Norvège : dix ans après la tuerie d’Utøya, la menace du terrorisme d’ultradroite n’a pas disparu

A l’époque, on avait l’idée que les suprémacistes blancs étaient surtout actifs aux Etats-Unis. On se souvient de l’attentat commis en 1995 dans un bâtiment fédéral d’Oklahoma City. On était persuadé que ce type d’action ne déborderait pas le cadre américain. Mais il a fait des émules : son ombre plane sur plusieurs attentats, parfois au bout du monde comme ceux ciblant des mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande , ou encore sur ce Norvégien qui est rentré dans une mosquée d’Oslo en 2019 dans le but de commettre un massacre et clairement inspiré par l’idéologie et l’acte de Breivik.

Pour les services de renseignements et de sécurité européens, la menace d’ultra-droite est devenue aujourd’hui un véritable problème, estime Jean-Yves Camus. "A part un certain nombre d’attentats des années 1970-1980 du fait des groupes néofascistes en Italie et en Allemagne, dans des circonstances jamais complètement élucidées, on était, en Europe, à l’abri de ce genre de phénomènes qui n’existaient qu’aux Etats-Unis."

Anders Breivik a démontré qu’il existait un terrorisme d’ultra-droite en Europe et que finalement le terrorisme islamique n’était pas le seul ennemi. Pour Jean-Yves Camus, co-directeur de l’Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean-Jaurès à Paris, après les attentats islamistes en Europe, "on avait tendance à focaliser sur l’islam radical : les services de renseignement de tous les pays d’Europe ont mis tous leurs moyens, humains, matériels, sur cette piste-là et se sont aperçus à un moment donné qu’il fallait aussi investir un petit peu dans le terrorisme de l’ultra-droite". Un terrorisme guidé par une idéologie anti-immigration, basée sur le fantasme du "Grand remplacement". Il s’agit de l’idée selon laquelle la civilisation européenne est en train de s’effondrer à cause du multiculturalisme. L’Islam reste leur principale cible, précise l’expert.

Et Jean-Yves Camus poursuit : "Et après Breivik, il y a eu d’autres réseaux qui ont été démantelés un petit peu partout. En Grande-Bretagne aujourd’hui, les services annoncent une hausse des signalements et des arrestations pour préparation d’attentats ciblés contre le culte musulman, ses symboles, ses fidèles. Et en Belgique, tout récemment, l’affaire Jurgen Konings a montré que dans l’armée il pouvait y avoir des militaires radicalisés par l’ultra-droite. En France, cinq réseaux ont été démantelés depuis le début de la présidence d’Emmanuel Macron. L’Allemagne reste un pays qui démantèle régulièrement des cellules néonazies. On a eu le procès du groupe néonazi NSU qui a déjoué pendant 10 ans les pronostics de toutes les forces de police et a assassiné en 20 ans 10 personnes. En vivant sous les radars".

Une menace sous-estimée à l’époque

Le danger est connu et identifié, analyse Jean-Yves Camus, "mais le problème des services de sécurité est que simultanément il y avait une telle vague de départs en Syrie et en Irak et d’attentats islamistes, que la majorité des moyens en hommes et en surveillance a été affectée à ce qui était le danger prioritaire, l’islam radical. Mais il y a peut-être eu à un moment une sous-estimation du danger de l’ultra-droite".

Vu le nombre moindre de candidats terroristes à l’ultra-droite par rapport aux terroristes potentiel venus de l’islam radical, Jean-Yves Camus estime logique la répartition des moyens. Par contre, il souligne la demande des services de renseignement de disposer de davantage de moyens pour couvrir l’ensemble du spectre du risque terroriste. La surveillance est parfois électronique, mais elle est surtout gourmande en termes de personnel, rappelle-t-il.

