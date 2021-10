Norvège : accord pour former un gouvernement minoritaire de centre-gauche

Travaillistes et centristes, vainqueurs des élections législatives du 13 septembre en Norvège, ont convenu vendredi de former ensemble un nouveau gouvernement minoritaire dont la politique et la composition seront présentées la semaine prochaine.

"Nous sommes prêts à former un gouvernement jeudi", a annoncé le dirigeant travailliste et probable prochain Premier ministre, Jonas Gahr Støre, à l'issue de plusieurs journées de négociations avec le parti du Centre, qui défend principalement les intérêts du monde rural.

La plateforme politique qui guidera l'action de la nouvelle équipe sera présentée dès mercredi, a-t-il dit aux côtés de son allié Trygve Slagsvold Vedum.

Conjointement avec la Gauche socialiste, les deux partis avaient remporté une majorité absolue aux législatives du 13 septembre, mettant fin à huit années de règne de la droite emmenée par la conservatrice Erna Solberg.

Mais des consultations préliminaires entre les trois formations avaient mis en lumière des divergences profondes, en particulier sur la question des activités pétrolières à l'heure de l'urgence climatique et sur la taxation des plus riches, et la Gauche socialiste s'était finalement retirée des négociations.

La nouvelle coalition bipartite ne disposera que de 76 sièges sur 185 au Parlement et devra négocier chaque dossier avec d'autres partis afin de faire passer ses lois.