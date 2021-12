Nord du Nigeria : 38 civils tués dans l'attaque de villages

Un total de 38 personnes ont été tuées dimanche dans des attaques menées par des hommes armés contre trois villages de l'Etat de Kaduna, dans le nord du Nigeria, a déclaré un responsable local.

Les assaillants ont pris d'assaut les villages de Kauran Fawa, Marke et Riheya dans le district de Giwa, tuant 38 civils, a affirmé le commissaire aux affaires intérieures de l'Etat de Kaduna, Samuel Aruwan. "Les agences de sécurité ont confirmé au gouvernement de l'Etat de Kaduna que 38 personnes ont été tuées", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Les hommes armés ont également mis le feu à des maisons, des véhicules ainsi qu'à des produits agricoles dans plusieurs fermes, a-t-il précisé.

Depuis des années, le nord-ouest et le centre du Nigeria sont le théâtre d'attaques de gangs criminels, appelés localement "bandits", qui prennent d'assaut les villages, kidnappent les habitants, pillent et tuent. Les "bandits" visent également de plus en plus les établissements scolaires et universitaires pour enlever en masse des étudiants et écoliers afin d'obtenir des rançons de la part des parents et des autorités.