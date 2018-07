"Non, on n'a pas tous le seum": #AdopteUnFrancais #AdopteUnBelge, l'initiative pour réconcilier les supporters

On ne l'a pas évoqué sur le site de la RTBF pour éviter de mettre encore plus d'huile sur le feu, mais le phénomène était manifeste : bien après la demi-finale qui a vu l'équipe de France éliminer les Diables rouges sur le score de 1-0, les supporters des deux équipes ont continué l'affrontement sur les réseaux sociaux, et en particulier sur Twitter.

Tout semble partir des interviews d'après match données par Eden Hazard et surtout Thibaut Courtois, remettant en cause le jeu défensif des Français. "C'est dommage pour le foot que la Belgique n'ait pas gagné" : une déclaration à chaud, à placer sous le signe de la déception, et pour laquelle il s'est ensuite excusé... mais que les fans des Bleus ont eu du mal à digérer. Thibaut Courtois en tête, la Belgique est ainsi devenue synonyme de mauvais perdants et un mot argotique ressorti dans une multitude de tweets : le "seum". Un mot argotique tiré de l'arabe, qui veut dire "venin" à la base, et a été utilisé à tout-va pour qualifier la supposée rancœur belge. "LA" trouvaille, très vite partagée et imitée, étant de remplacer le mot seum par le drapeau belge dans les tweets. Agacés, les supporters belges ont réagi en rappelant la rage française lors de l'Euro, en montrant que les critiques envers le jeu français étaient partagées, etc.