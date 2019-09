Non, cette vidéo ne montre pas l'ouragan Dorian en Floride

Plus d'1,2 million de vues et 25,9k RT en 24h (!)... Rappel : il s'agit d'un montage réalisé à partir de 2 photos prises à 2 dates et 2 endroits différents (animé ensuite pour en faire une "vidéo"). Aucun rapport avec l'ouragan #Dorian . https://t.co/OWug31Uy8P https://t.co/ESlm1URp5X pic.twitter.com/6DvjtuddeH

En réalité, la vidéo superpose deux photos de la banque d’images Shutterstock : une vue de South Beach, à Miami, créditée au nom de Pisa Photography, et une photo d’une tornade dans un champ à Leoti, au Kansas, créditée au nom de la photographe Cammie Czuchnicki. Cette dernière se spécialise d’ailleurs dans les photos météo, et en particulier les tempêtes. Selon ses propres mots, "le vent et la pluie étaient tellement forts que cela a rendu la prise très difficile". Transposé à l’échelle de la ville de Miami, l’ouragan n’aurait probablement pas pu être photographié du tout… De plus, la vidéo a retourné l’orientation de la photo de la tornade et l’a mise en mouvement, tandis que le paysage reste fixe.

Pourtant, la vidéo relayée par le compte Twitter Physics-Astronomy.org totalisait 29.400 retweets et 62.300 "j’aime" ce samedi matin. Après recherche, il s’avère que ce site, qui totalise 68.800 abonnés sur le réseau social, diffuse des articles d’actualité scientifique, mais également des théories conspirationnistes, comme le fait que les êtres humains auraient été conçus et envoyés sur Terre par des aliens. Le site ne mentionne aucune vocation parodique, et prétend ne livrer "ni appâts à clics, ni fake news, seulement la vraie science".

Si c’est bien de Physics-Astronomy.org que provient l’intox qui consiste à dire que cette photo montre véritablement l’ouragan Dorian frapper les côtes de Floride, il n’est pourtant pas à l’origine du montage lui-même. Celui-ci est l’œuvre d’un graphiste et écrivain américain, Brent Shavnore, qui a posté la vidéo sur Instagram le 19 mai (soit bien avant l’arrivée de l’ouragan Dorian). Il ne précise pas qu’il s’agit d’un montage.