Nominations européennes : les négociations reprendront demain à 11h

Le sommet sur les nominations clés de l’UE est suspendu ce lundi, il reprendra demain mardi à 11h.

C’est Preben Aamann, porte-parole du président du Conseil européen, Donald Tusk, qui l’a annoncé sur Twitter.

Les chefs d’Etat et de gouvernement européens sont réunis à Bruxelles depuis hier après-midi pour tenter de décider, au moins, qui seront les prochains présidents de la Commission européenne, du Conseil européen et Haut représentant pour les affaires étrangères.

Les dirigeants avaient repris ce matin leur réunion plénière après une nuit de discussions en petits groupes, mais il semble que le blocage soit total.

Charles Michel aux affaires étrangères?

Plusieurs noms circulent pourtant avec insistance. Le compromis qui était jusqu'ici sur la table prévoyait la désignation du social-démocrate néerlandais Frans Timmermans à la présidence de la Commission européenne et celle de la Bulgare de droite (PPE) Kristalina Georgieva à la présidence du Conseil européen.

Il était également envisagé de nommer un libéral comme chef de la diplomatie européenne, qui pourrait soit être le Belge Charles Michel soit la Danoise Margrethe Vestager.

Une autre source a aussi évoqué la possibilité de nommer Mme Vestager, qui est actuellement commissaire européenne à la Concurrence, première vice-présidente à la Commission, aux côtés de Frans Timmermans.

La présidence du Parlement européen, dont le mandat dure deux ans et demi, pourrait être partagée entre le PPE (Parti Populaire Européen, droite) et les libéraux. Le nom de Guy Verhofstadt circule pour ce poste, tout comme celui de l'Allemand Manfred Weber, candidat du PPE --premier parti politique au Conseil et au Parlement européens.