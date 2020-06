Nombre record de cas de coronavirus dans le monde : "Il faut absolument que ce virus ne recircule pas en masse chez nous"

Plus de décès dans les populations "vieillissantes", des secondes vagues dans plusieurs pays

Yves Coppieters était l’invité du journal télévisé de 13 heures ce samedi. Le professeur de santé publique à l’ULB a d’abord rappelé qu’à l’échelle mondiale "il y a 8.300.000 cas dont plus de 450.000 décès et plus de 50% de ces décès sont en Europe ou aux États-Unis, donc dans les populations vieillissantes". "Je rappelle aussi qu’il y a des secondes vagues qui s’expriment actuellement dans le monde. En Iran, en Israël, en Arabie Saoudite ou même dans certains pays africains donc il faut faire attention parce que depuis maintenant huit jours, il y a plus d’un million de nouveaux cas et l’épidémie a doublé depuis le 10 mai dernier", a expliqué le professeur.

Des comportements différents selon la condition sociale

Pour Yves Coppieters, "la circulation est importante dans les nouveaux épicentres, c’est-à-dire l’Amérique du Sud et malheureusement demain l’Afrique, c’est-à-dire dans des pays plus pauvres qui ont levé le confinement". "Et qu’est-ce qu’on observe quand on lève le confinement ? C’est que les populations les plus riches restent confinées volontairement […], les populations les plus pauvres reprennent leurs vies, en termes de survie, pour des raisons économiques, ce qui engendre des foyers de transmission dans certains quartiers comme les favelas au Brésil, les bidonvilles ou les 'slums' des grandes mégapoles d’Amérique du Sud et africaines", indique le professeur à l’ULB.

Vers un retour du coronavirus chez nous ?

Ce développement important de l’épidémie au niveau mondial pourrait-il cependant avoir un impact sur la Belgique ? Le virus pourrait-il faire un retour notable en Europe ? Pour Yves Coppieters, cela ne fait pas de doute. "Le virus circule à l’échelle mondiale et se déplace avec de nouveaux épicentres et donc il pourrait bien sûr revenir chez nous lorsque les conditions seront favorables pour lui. Je vous rappelle que la population n’est pas immunisée collectivement, on n’a toujours pas de vaccin et on a toujours une population à risque". D’ailleurs, si "à l’échelle mondiale, 22% de la population est à risque (...) à l’échelle européenne c’est plutôt 33%". Le professeur de l’ULB appelle donc à la prudence : "Il faut absolument que ce virus ne recircule pas en masse chez nous et il faut vraiment observer ça avec vigilance et aider ces pays aussi à combattre leurs épidémies". Si la situation est donc actuellement favorable pour la Belgique, pour ce spécialiste il faudra continuer à observer de près ce qui se passe ailleurs dans le monde et rester vigilants afin d’éviter que la pandémie de Covid-19 ne refasse un retour marqué dans notre pays.

Yves Coppieters sur le plateau du JT de 13 heures ce samedi 20 juin