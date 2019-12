Noël avec un Jesus hors norme : le choix des Mexicains

Depuis 5 ans, la municipalité d’Iztapalapa à Mexico présente le plus grand bébé Jésus du monde. Mais l’an dernier, la petite commune a été dépassée par un modèle fabriqué dans l’État voisin de Zacatecas. Ce qui a motivé Iztapalapa à créer un enfant encore plus grand pour 2019.

Des milliers de Mexicains ont rendu visite à l’une des plus grandes figures de l’enfant Jésus au monde pour célébrer la naissance du Christ.

"C’est ma grand-mère maternelle qui nous a enseigné cette vénération de l’enfant Jésus " explique l’artiste. " Et je me suis sentie obligé de remplir ce devoir à partir de là, j’avais besoin de créer l’enfant Jésus. Ma famille m’a soutenue."

La figure a été sculptée par l’artiste d’effets spéciaux David Gomez Resendiz. Tous les membres de sa famille ont participé au projet et ils envisagent maintenant de créer une crèche entière pour 2020.

A Pâques déjà…

La municipalité d’Iztapalapa compte 1,8 million d’habitants. Elle est déjà connue de par le monde pour être le lieu d’une des plus grandes reconstitutions de Pâques.

" Nous avons créé une figure monumentale " explique Arturo Gomez, responsable du département artistique de la municipalité. " Et dans ce cas-ci, nous avons été invités par le premier maire d’Iztapalapa à la présenter aux gens, à la ville et au monde entier. Nos traditions, notre culture c’est quelque chose que nous devons garder et protéger."