NiPapeNiPsychiatre, le hashtag qui dénonce les propos du pape

À l’âge de 4 ans, mon frère voulait que ma mère lui achète « des robes qui tournent ». Moi : je jouais avec mes LEGO. 30 ans après, il est hétéro, marié, une petite fille. Et je suis homo (et marié).



On nous a simplement respectés et aimés.#nipapenipsychiatre pic.twitter.com/GtoxuNwRJs