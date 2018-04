Nigéria: retour en force de la pratique de la boxe depuis quelques années

Cynthia ne connaissait rien de la boxe avant de tomber sur un match à la télévision, il y a deux ans. Depuis, le sport a changé sa vie. A Barriga, un quartier populaire de Lagos, l'adolescente s’entraîne tous les week-ends avec des dizaines d'autres jeunes. Elle est rapidement devenue la meilleure de son club. A 17 ans, elle rêve de devenir boxeuse professionnelle pour faire vivre sa famille.

Depuis 13 ans, Always entraîne bénévolement les jeunes dans la cour de l'école primaire du quartier. Et même s'il n’y a pas de ring pour accueillir ses boxeurs, ils sont chaque semaine plus nombreux à enfiler les gants pour s'affronter dans la poussière, sous une chaleur écrasante. En l'absence de soutien du gouvernement, le coach se débrouille avec ses petits moyens pour faire vivre sa passion.