Nigéria: la difficile lutte contre les infanticides commis dans le secret des communautés locales

D'autres bébés considérés comme "mauvais" par le groupe ethnique Basso Komo au Nigéria incluent ceux avec des incapacités physiques ou mentales, ceux dont les mères meurent pendant l'accouchement, les bébés dont les dents supérieures poussent avant les dents inférieures et les bébés albinos.

Comme chaque groupe, nous avons nos propres cultures et croyances

L'infanticide était autrefois commun dans certaines parties du Nigéria, le travail des missionnaires à la fin du 19ème siècle en a réduit le nombre même si le phénomène continue dans le secret des communautés.

Les militants et le gouvernement essaient de s'attaquer aux superstitions qui se cachent derrière ces meurtres et s'attaquent aux dénis et au secret qui les entourent pour protéger les enfants vulnérables.

Incapable de garder ses filles, Ayuba les a remis à un couple de missionnaires qui a fondé la Vine Heritage Home Foundation dans la ville voisine d'Abuja en 2004 pour les bébés qui risquent d'être tués.

Le couple a supposé à tort que c'était des cas isolés, en 2005, ils s'occupaient de 20 enfants. Maintenant 112 vivent avec eux, âgés entre une semaine et 14 ans.