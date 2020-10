Nigeria: au moins cinq morts dans l'explosion d'un camion-citerne rempli de gaz à Lagos

Un camion-citerne rempli de gaz a explosé et provoqué un incendie jeudi à Lagos, faisant au moins cinq morts, trois blessés graves et d'importants dégâts matériels, ont indiqué à l'AFP les secours nigérians.

Le camion a explosé aux alentours de 06h00 à la station-service de Baruwa-Ipaja, un quartier de l'immense capitale économique du Nigeria, peuplée de 20 millions d'habitants et où les accidents de ce type se produisent souvent.

"Le camion était en train d'être déchargé de son gaz lorsqu'il a explosé", a déclaré Ibrahim Farinloye, de l'Agence nationale de gestion des urgences (NEMA).

"Nous avons retrouvé cinq corps carbonisés et réussi à porter secours à trois personnes, une femme et ses enfants", a-t-il ajouté. Les blessés, gravement brûlés, ont été transportés dans un hôpital à proximité. Plus de 40 maisons, 89 boutiques et plusieurs véhicules ont été incendiés.

En début d'après midi, les pompiers étaient encore sur place pour éteindre les foyers résiduels.

Les explosions de camions-citernes et d'oléducs sont fréquentes au Nigeria, premier producteur de pétrole d'Afrique, mais où la majorité des quelque 200 millions d'habitants vit dans la pauvreté.