Niger : une épidémie de choléra, touchant aussi Niamey, a déjà fait 35 morts

Une épidémie de choléra a fait 35 morts au Niger sur plus de 800 malades recensés dans six régions du pays, dont la capitale Niamey, a annoncé jeudi le ministère de la Santé.

Le 9 août, le ministère avait fait état de 213 cas et 12 décès dans trois régions : Maradi (sud-est), Zinder (centre-sud) et Dosso (sud-ouest), toutes frontalières du Nigeria où une épidémie de la maladie "sévit depuis plusieurs mois" dans des Etats fédérés.

Mais l’épidémie s’est depuis propagée à Niamey et dans les régions de Tahoua et Tillabéri (ouest).

Lundi, le nombre total de cas est ainsi passé à 845 et celui des décès à "35, soit un taux de létalité de 4,2%", selon les chiffres publiés jeudi par la direction de la surveillance et de la riposte aux épidémies du ministère de la Santé.

A Niamey, deux sites d’isolement accueillent déjà des enfants et des adultes foudroyés par le choléra, selon les images diffusées par la télévision publique.

Le Niger a annoncé que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) lui a offert des médicaments et du matériel d’un montant de plus de 172 millions FCFA (plus de 262.000 euros) pour l’aider à juguler l’épidémie.