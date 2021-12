Niger : une centaine de miliciens et soldats tués dans une attaque sur une base du G5 Sahel

Au moins 79 miliciens et 29 soldats ont été tués dans une attaque perpétrée sur une base militaire du G5 Sahel dans l'ouest du Niger, a indiqué dimanche l'armée nigérienne.

Des "centaines" d'assaillants armés et non identifiés ont déferlé à moto sur la base située dans la région de Tillabéri, selon le personnel de cette base. Le G5 Sahel regroupe le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie et le Tchad.

L'attaque n'a pas été revendiquée. Plusieurs groupes armés sont actuellement actifs au Niger et dans la région du Sahel, dont Al-Qaïda et l'État islamique.

Peu de contrôle sur le territoire

Le Niger subit régulièrement des attaques de ce type, en particulier à sa frontière avec le Mali. Le gouvernement nigérien a peu de contrôle sur les larges étendues désertiques de ce pays de 25 millions d'habitants, une faiblesse exploitée tant par les groupes djihadistes que les réseaux criminels comme les trafiquants d'êtres humains.

En 2017, le G5 Sahel a été créé pour renforcer la coopération entre le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie et le Tchad afin de ramener l'ordre à leurs frontières communes. L'Alliance Sahel, lancée la même année par la France, l'Allemagne et l'Union européenne, vient en soutien dans la région, sur une zone géographique s'étalant du Sénégal à Djibouti.