Niger : quinze civils ont été tués dans l’ouest près du Mali, selon le gouvernement

Quinze civils ont été tués lundi au Niger lors d’une attaque dans la zone de Banibangou (ouest), près du Mali, où 33 personnes ont été tuées fin juillet par des djihadistes présumés, a annoncé le gouvernement ce mercredi.

Lundi "aux environs de 14h00 (15h00 heure belge), des individus armés non encore identifiés ont mené une attaque" contre un village du département de Banibangou, ciblant "des populations travaillant dans un champ" et qui "s’est soldée par la mort de 15 personnes et deux autres blessées", indique le ministère nigérien de l’Intérieur dans un communiqué.