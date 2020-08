Niger: le point sur la situation au Sahel après l'assassinat de six ressortissants français

Emmanuel Macron a dénoncé dimanche soir "l’attaque meurtrière qui a lâchement frappé un groupe de travailleurs humanitaires" et affirmé que "tous les moyens" seront mis en œuvre pour "élucider" les circonstances de cet "attentat". La France est un acteur incontournable de la région. Présente au Mali depuis janvier 2013 et l’opération Serval, lancée à la demande du gouvernement malien de soutenir son armée à repousser une offensive de groupes armés islamistes. Cette opération a permis de libérer plusieurs villes qui étaient aux mains des islamistes, dont la cité mythique de Tombouctou .

Huit personnes, deux Nigériens et six Français comprenant des salariés de l’ONG Acted, ont été tuées dimanche par des hommes armés dans la zone de Kouré (sud-ouest du Niger) lors d’une excursion touristique . Cette vaste zone d’Afrique de l’Ouest est le théâtre depuis plusieurs années de violences, qui n’ont pas cessé avec la présence militaire française.

Un groupe de soldats de l'armée française patrouille dans la forêt de Tofa Gala lors de l'opération Bourgou IV dans la région du Sahel au nord du Burkina Faso le 9 novembre 2019. C'est la première fois que l'armée française, les armées nationales et la force multinationale du G5 Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger, Mauritanie et Tchad) travaillent officiellement ensemble sur le terrain. La mission des 1400 soldats de cette opération Bourgou IV (dont 600 des 4500 soldats français de la force Barkhane) : rétablir l'autorité dans une région reculée où aucune armée n'a mis les pieds depuis plus d'un an. - © MICHELE CATTANI - AFP

Le G5 Sahel

Cette opération s’est arrêtée en 2014, une fois les objectifs de l’opération Serval remplis (protection de la capitale du Mali, Bamako, et libération des villes prises par les islamistes). Afin d’essayer de maintenir la sécurité dans la région, 5 pays du Sahel – la Mauritanie, le Tchad, le Burkina Faso, le Niger et le Mali – se sont réunis dans un cadre institutionnel, le G5 Sahel.

L’opération Barkhane

Dans le même temps, et afin d’aider le G5 Sahel a remplir ses objectifs en matière de défense et de sécurité entre les états membres, l’Armée française va se redéployer dans la région, cette fois dans les cinq pays de la zone sahélo-saharienne et mettre sur pied l’opération Barkhane. Ce sera le plus important déploiement français en opération extérieure, mobilisant jusqu’à 4500 soldats français. Son but : la lutte contre les groupes armés djihadistes dans toute la région du Sahel.

►►► A lire aussi : Opération Barkhane : pourquoi la France est-elle déployée au Mali ?

Caroline Roussy, géopolitologue et chercheuse à l’IRIS (Institut de Relations Internationales et Stratégiques, Paris), précise : "Le but de l’opération Barkhane est avant tout de sécuriser le Sahel. Les pays qui le composent ont vraiment peur de la propagation de l’insécurité vers les pays côtiers, et ont des frontières extrêmement poreuses, favorisant les déplacements de groupes armés et les trafics en tout genre. On utilise d’ailleurs le mot 'djihadiste' comme un mot fourre-tout, car ce sont avant tout des djihadistes opportunistes, qui ne pratiquent le terrorisme que pour des raisons économiques ou d’influence".