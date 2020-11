Nicolas Sarkozy devant la justice : retour sur l'affaire des écoutes

C’est ce lundi que l’ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, se présente devant le tribunal correctionnel de Paris pour des soupçons de corruption et de trafic d’influence. Une première pour la Vème République. Seul Jacques Chirac avait été jugé et condamné pour détournement de fonds publics, mais Nicolas Sarkozy est le premier président jugé pour corruption. Tout au long de l’instruction surnommée "l’affaire des écoutes", l’ancien président n’a cessé de clamer son innocence. Il se dit combatif pour ce procès qui doit durer quelque trois semaines et qui lui fait risquer 10 ans de prison près d’un million d’euros d’amende. Comparaissent à ses côtés l’avocat Thierry Herzog et le juge à la retraite Gilbert Azibert.

