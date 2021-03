Nicolas Sarkozy condamné : "À chaque fois que les règles sont bafouées, mon indignation et ma détermination sont décuplées"

"À chaque fois que ces règles (le droit et la justice, NDLR) sont bafouées, comme c’est le cas dans cette affaire, mon indignation et ma détermination sont décuplées", a dit Nicolas Sarkozy.

"Peut-être faudra-t-il que ce combat s’achève devant la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH). Ce serait pour moi une souffrance que d’avoir à faire condamner mon propre pays, mais j’y suis prêt car ce serait le prix de la démocratie", explique encore l’ancien locataire de l’Elysée, de 2007 à 2012.

Des preuves, il n’y en a pas dans ce dossier

Dans l’interview au Figaro, il dit ressentir "une profonde injustice que personne ne pourrait admettre. Je ne peux en effet accepter d’avoir été condamné pour ce que je n’ai pas fait". Il ajoute : "On me condamne en me prêtant la pseudo-intention de commettre un délit qui serait démontré par des bribes de conversations téléphoniques sorties de leur contexte et mises bout à bout. Le jugement ne fait pas état de preuves, mais d’un 'faisceau d’indices'. J’affirme que pour condamner, dans un État de droit, il faut des preuves. Et des preuves, il n’y en a pas dans ce dossier".

Pour Nicolas Sarkozy, le jugement serait truffé d’incohérences. "Il est écrit noir sur blanc que je n’ai accompli aucune intervention à Monaco en faveur de Gilbert Azibert. Mais le tribunal estime dans le même temps que j’aurais utilisé les relations liées à mes anciennes fonctions de président de la République pour obtenir une faveur à Monaco. Il faudrait savoir : c’est soit l’un, soit l’autre !"

L’ancien président français ajoute par ailleurs avoir été "extrêmement touché, et le mot est faible, par les milliers de témoignages que j’ai reçus, les centaines d’appels qui m’ont été adressés et cela bien au-delà de ma famille politique".