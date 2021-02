Nice, Menton, Théoule-sur-Mer: plusieurs villes françaises seront confinées le week-end

Pour endiguer la propagation du Covid-19, le littoral des Alpes-Maritimes va être confiné lors des deux prochains week-ends, a annoncé le préfet ce lundi matin. Le confinement de ce département français aura lieu du vendredi soir 18h au lundi matin 6h. Le choix d'imposer un confinement localisé le week-end est une première en France.

Les contrôles aux aéroports des Alpes-Maritimes et à la frontière italienne seront "renforcés", a également prévenu le préfet. Durant une période de 15 jours, les commerces de plus de 5.000m2, sauf pharmacies et commerces alimentaires, seront par ailleurs fermés dans le département.

10% de tests s'avèrent positifs

Le taux d'incidence est particulièrement élevé dans la ville de Nice, avec plus de 700 cas positifs pour 100.000 habitants. C'est plus de trois fois la moyenne nationale (190), tandis qu'environ 10% des tests de dépistage s'avèrent positifs (contre 6% pour l'ensemble de la France).

La mise sous cloche les samedis et dimanches des communes du littoral, de Menton à Théoule-sur-Mer, avait les faveurs du maire LR de Nice, Christian Estrosi, pour décourager l'afflux de touristes. Dans le même temps, "on ne prive pas pour autant l'activité économique de tourner pour les commerçants, pour les artisans", avait-il expliqué.