Nice, la villa de Burle Marx à Rio ou des mines d’or roumaines, classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO

De nombreuses merveilles aux quatre coins du monde ont été rajoutées dans les listes du patrimoine de l’UNESCO ce mardi: la ville de Nice, des mines d’or roumaines, un observatoire solaire millénaire péruvien autant de lieux à découvrir.



Nice et sa Promenade des Anglais Nice et son incomparable décor urbain sont façonnés par 200 ans d’histoire cosmopolite. Jusqu'à l'aube du XIXe siècle, la ville était une vieille bourgade italienne du royaume de Piémont-Sardaigne adossée à une colline au château détruit, sur une côte réputée inhospitalière et hostile. Son destin change quand l'aristocratie anglaise, avide de lieux de villégiature tempérés pour passer l'hiver, jette sur elle son dévolu. Une ville nouvelle se développe alors pour devenir une véritable "capitale d'hiver" pour riches oisifs, rentiers et aristocrates itinérants de toute l'Europe pour lesquels on trace des boulevards, aménage des parcs et des promenades pour profiter du plein air, plante des espèces exotiques, palmiers ou orangers, sur des terrains pelés. Le périmètre classé couvre un peu plus de 500 hectares, et englobe notamment la Promenade des Anglais, en bord de mer.

Les mines d’or romaines de Rosia Montana en Roumanie Les anciennes mines d’or romaines de Rosia Montana, s’étirant sur plus de sept kilomètres, datent des second et troisième siècles. Elles représentent l’ensemble minier romain "le plus important, le plus vaste et le plus varié connu au monde", selon l’Unesco. Mais, ces galeries sont vulnérables. Une compagnie canadienne, Gabriel Resources, qui y détient depuis 1999 une concession minière, envisageait de raser quatre massifs et d’utiliser de grandes quantités de cyanure pour extraire 300 tonnes d’or et 1600 tonnes d’argent.

Le site Burle Marx à Rio L’ancienne demeure de l'architecte paysagiste Brésilien Roberto Burle Marx (1909-1994) est nichée dans un cadre bucolique à Rio de Janeiro. Palmiers exubérants, bromélias, aracées aux feuilles géantes et aux couleurs vives : les jardins de cette maison comptent plus de 3500 espèces tropicales et sub-tropicales. "C’était le laboratoire des expériences botaniques et paysagistes de Burle Marx. C’est ici qu’il a compris comment fonctionnaient les espèces qu’il a plantées dans ses jardins", a expliqué à l’AFP Suzana Bezerra, une des guides qui travaillent dans l’ancienne ferme transformée en musée. Fils d’un émigré juif allemand et d’une Brésilienne d’origine française, Burle Marx a été un des pionniers de l’écologie et un des premiers à utiliser la flore native pour ses jardins plutôt que des plantes venues d’Europe.

Les momies chinchorro, les plus anciennes du monde Les énigmatiques momies Chinchorro, découvertes dans le désert côtier du nord du Chili, sont considérées comme les plus anciennes du monde. Le peuple Chinchorro vivait de la pêche, de la chasse et de la cueillette dans la région d’Arica et de Parinacota. C’est là qu’ont été découvertes au début du XXe siècle, quelque 300 momies fabriquées artificiellement datant de plus de 5000 ans avant J.-C., soit quelque 2000 ans de plus que celles d’Égypte. Le processus de momification consistait à retirer les organes, les viscères et les tissus qui étaient reconstitués à l’aide de bâtons et de poils d’animaux. Une courte crinière de cheveux noirs était cousue au cuir chevelu.

La cathédrale mexicaine de Tlaxcala Le couvent et la cathédrale de Notre-Dame de l’Assomption à Tlaxcala, haut lieu de l’évangélisation et laboratoire de la société coloniale, a donné naissance au Mexique moderne. Le complexe, construit par des missionnaires franciscains et des bâtisseurs indigènes en 1526, était le premier du genre dans la Nouvelle-Espagne naissante. Construit au sommet d’une colline offrant une vue panoramique sur la petite ville de Tlaxcala (centre), le site était autrefois un lieu de culte pour la divinité pré-hispanique Chalchiuhtlicue, déesse des lacs et des cours d’eau. L’édifice synthétise une accumulation d’influences stylistiques et de techniques testées pour la première fois.

Un observatoire solaire millénaire au Pérou L’observatoire solaire de Chanquillo au Pérou est vieux de plus de 2000 ans. Construites dans un complexe de cérémonies rituelles, treize tours de pierre sont alignées à intervalles réguliers sur une crête orientée nord-sud. Il s'agit d’un culte solaire sophistiqué, accompagné d’observations astronomiques particulièrement précises. La signification de ces ruines a longtemps été un mystère pour les scientifiques et les historiens.

