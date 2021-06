Nicaragua : un cinquième candidat à la présidentielle arrêté

C'est la deuxième fois qu'il est emprisonné, après une première arrestation le 21 décembre 2018 pour incitation à la haine en vue de promouvoir des actes terroristes lors de manifestations anti-gouvernementales. Il a été libéré six mois plus tard en vertu d'une loi d'amnistie.

Traduction : "Il s'agit de manœuvres désespérées de la part d'un régime qui se sent moribond, qui n'a pas de statut juridique, qui n'a aucune justification d'un point de vue institutionnel et juridique pour rester au pouvoir au-delà de novembre de cette année, date à laquelle des élections libres et contrôlées devraient être organisées."

"Ce n'est pas un régime légal (du président Daniel Ortega), c'est notre lutte. Notre lutte, la lutte du peuple nicaraguayen pour laquelle il a dû faire de grands sacrifices l'est. J'ai 73 ans, je n'ai jamais pensé qu'à ce stade de ma vie, je lutterais de manière pacifique et civique contre une nouvelle dictature."

"Il y a 46 ans, j'ai risqué ma vie pour faire sortir Daniel Ortega de prison."